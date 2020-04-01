مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة شمال تكريت

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بينهم ضابطان بانفجار عبوة ناسفة شمال تكريت /170 كم شمال بغداد/.

وقال المصدر إن "شرطيا قتل وأصيب أربعة آخرين بينهم قائد كتيبة برتبة عميد وضابط آخر برتبة نقيب وشرطيان من كتيبة هندسة ميدان الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية، بانفجار عبوة ناسفة مساء اليوم في أثناء قيامهم بتطهير إحدى المناطق من مخلفات داعش في جبال مكحول/60 كم شمالي تكريت مركز محافظة صلاح /".

وما زالت مناطق مختلفة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر داعش، الذين يتخذون من الأحراش والبساتين والجبال نقاط انطلاق لتنفيذ عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على التنظيم المتطرف قبل أكثر من عامين.