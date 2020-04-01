حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، اليوم الأربعاء، من أن تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، قد تلقي بنحو 3ر8 ملايين شخصا إضافيا من سكان المنطقة العربية في براثن الفقر.

وكانت عدة دول عربية اتخذت إجراءات مشددة في الآونة الأخيرة في إطار مساع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشمل هذه الإجراءات إغلاق شركات ومؤسسات تعليمية، وحظر عام على مناطق سكنية.

وقالت "إسكوا" في بيان إن معدلات الفقر المرتفعة قد تؤدي إلى زيادة في عدد من يعانون من سوء التغذية في المنطقة بأكثر من مليوني شخص.

وقالت الأمينة التنفيذية لـ "إسكوا" رولا داشتي: "سيكون لهذه الأزمة تداعيات حادة ، بشكل خاص، على المجموعات الضعيفة، خاصة النساء والبالغين، والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية، أو التأمين ضد البطالة."

ودعت داشتي الدول العربية إلى ضمان وجود نظام استجابة طارئ سريع لحماية هذه المجموعات من السقوط في براثن الفقر بسبب تبعات تفشي كورونا.

وأضافت: "يتعين أن تدعم الاستجابة الإقليمية الطارئة الجهود الوطنية، وأن تحشد الموارد والخبرات من أجل حماية الفقراء والفئات المستضعفة."

وبحسب تقديرات حالية، يمكن تصنيف حوالي 4ر101 مليون شخص في المنطق العربية على أنهم فقراء، في حين يعاني 52 مليون من سوء التغذية, وفقا لـ "إسكوا".

وتضم "إسكوا" 18 دولة عربية، هي البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا وسلطنة عمان والأراضي الفلسطينية وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس ودولة الإمارات العربية المتحدة واليمن.