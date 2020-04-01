سوريا: عزل بلدة بريف دمشق منعًا لانتشار فيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي أنه تم تطبيق عزل بلدة منين بريف دمشق بعد وفاة امرأة من البلدة مصابة بفيروس "كورونا".

وأوضح يازجي – في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم الأربعاء، أن قرار العزل جاء حفاظاً على صحة المواطنين ومنعا لانتشار الفيروس.

ولفت إلى أنه تم أخذ عينات من زوج السيدة المتوفاة وابنها وأقاربها، كما سيتم أخذ عينات عشوائية لعدد من المواطنين في المنطقة وعند صدور نتائجها سيتم الإعلان عنها.

كانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرا تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا من بين الحالات العشر المصابة المسجلة في سوريا.