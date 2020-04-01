قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الاتصالات أعلنت عن إتاحة 20% مجانا لكل الباقات الخاصة بالإنترنت الثابت، لتشجيع المواطنين على استخدام الانترنت أثناء استمرارهم لفترات أطول في المنازل خلال فترات الحظر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لـ«التليفزيون المصري»، أنه تم إتاحة كل المواقع التي حددتها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي مجانًا للطلبة؛ لتحصيل دروسهم ومتابعة محاضراتهم، مشيرًا إلى أن بعد انتهاء أزمة كورونا سيتم استمرار عملية التعليم الرقمي، «كوسيلة فعالة هامة يجب على الجميع أن يعتاد عليها ويألف استخدامها».

وتابع أن الإنترنت كأي مرفق، إذا تم تحميله بأحمال وأعباء، لم يكن مخططا لها، فمن الطبيعي أن يحدث له بطء، لافتًا إلى أن هذا البطء أحد أسبابه أن هناك أحمال زائدة على الشبكة المحلية، بالإضافة إلى الضغط على المواقع العالمية.

وأضاف أنه تم توسيع قدرات الشبكة المحلية في العام الماضي، وتزويد سرعتها 6 أضعاف ما كانت عليه، مشيرًا إلى أن ذلك ما جعل الشبكة مؤهلة لاستيعاب الأحمال التي تشهدها في هذه الفترة ذات الظروف غير الاعتيادية.