اليونسكو تقدم 30 منحة تدريبية في الهندسة والتكنولوجيا لأبناء القارة السمراء



أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أنها ستقدم ثلاثين منحة تدريب إضافية في مجالي العلوم التكنولوجية والهندسة لرعايا الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع فرعها في بولندا.

وأوضحت المنظمة - في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مدة كل منحة ستة أشهر، وستعقد في جامعة "كراكوف " للعلوم والتكنولوجيا ببولندا للعام الدراسي 2020 - 2021، مضيفة أن من شروط التقدم للمنحة ألا يقل سن المتقدم عن 35 عاما، وأن يحمل جنسية واحدة من الـ 32 دولة الأفريقية التي يشملها برنامج منح "اليونسكو"، فضلا عن إجادته للغة الإنجليزية التي ستدرس بها المنحة، وتمتعه بقدرات بدنية و"عقلية " جيدة.

وأشارت إلى أن هذه المنح تهدف إلى تنمية قدرات الثروات البشرية للدول النامية، وتعزيز التعاون بين الدول المخاطبة بالمنحة وبولندا.

وأضافت أن المنح تغطي تكاليف الحصول على تأشيرة دخول بولندا، والإقامة، والسكن، على أن تقدم الطلبات لدى مقار بعثات "اليونسكو " بالدول الأفريقية الأعضاء بالمنظمة في موعد أقصاه 15 أبريل الجاري.