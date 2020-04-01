الزراعة تواصل تطهير المؤسسات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم تطهير العديد من المؤسسات الحكومية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 24 محافظة على مستوى الجمهورية حتى أمس.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الشناوي من الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية عن المؤسسات الحكومية التي تم تطهيرها على مستوى الجمهورية، إيمانا من وزارة الزراعة بدورها في عمليات التطهير لمكافحة فيروس كورونا.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه بتسخير جميع معدات الوزارة مجانا لتطهير المنشآت الحكومية في المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لكافة أجهزة الدولة بالتعاون في مكافحة فيروس كورونا.