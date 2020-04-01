الحكومة السودانية: المؤتمر الاقتصادي يعقد في يونيو القادم

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن المؤتمر الاقتصادي القومي، الذي كان مقررا أن يعقد الشهر الماضي وارجئ بسبب خطة الطوارئ للتصدي لفيروس كورونا، سيعقد في 2 يونيو القادم، ويستمر لمدة ثلاث أيام.

وأشار صالح إلى أن المؤتمر سيسبقه عدد من الورش القطاعية التحضيرية تهدف للتجهيز لتوصيات وقرارات في عدد من المجالات، حيث إنها ستُرفع لتناقش في المؤتمر الاقتصادي.

وعقد مجلس الوزراء السوداني اليوم الأربعاء اجتماعه برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وناقش الاجتماع عددا من التقارير من ضمنها تقرير عن الإعداد للمؤتمر الاقتصادي، وما ترتب على تأجيله بسبب الظروف الصحية.

وأوضح فيصل أن الدكتور آدم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المحسن صالح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر قدما تقريرا عن الإجراءات الأولية للتحضير للمؤتمر الاقتصادي.

وقال إن هدف المؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني، وقضايا أخرى متعلقة بتنمية الاقتصاد السوداني، مثل التضخم النقدي، قضايا الفقر، البطالة، ضعف البنى التحتية، ضعف مؤسسات الخدمة المدنية، اختلال الميزان التجاري، عجز الموازنة، انخفاض قيمة العملة الوطنية، قضايا الإنتاج والاستثمار وغيرها من القضايا.