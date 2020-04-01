«روس آتوم» الروسية تعلن إصابة 4 من موظفيها بفيروس كورونا المستجد

أعلن مدير عام شركة "روس آتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، إصابة أربعة من موظفي الشركة بفيروس كورونا المستجد، إحداها في مكتب الشركة بالمجر .

وقال ليخاتشوف في تصريح اليوم الأربعاء - "توجد 3 حالات إصابة في صفوف موظفي الشركة داخل روسيا، من بينها حالتين في موسكو والثالثة مسجلة في منطقة زاريتشني سفيردلوفسك الروسية"، مشيرا إلى أن إدارة الشركة قامت على الفور باتخاذ جميع التدابير اللازمة وتطهير المباني.

وأضاف "لضمان تشغيل المحطات النووية دون انقطاع، اتخذنا تدابير صارمة وعزلنا جميع الموظفين التشغيليين العاملين على لوحات التحكم "، موضحا أن جميع الموظفين يعملون في 5 نوبات بشكل منفصل عن عائلاتهم ويتم نقلهم إلى المحطات بواسطة وسائل نقل خاصة.

وأكد مدير عام شركة "روس آتوم" الروسية، أنه تم اتخاذ إجراءات تنظيمية وطبية إضافية وصارمة في جميع فروع شركة "روس آتوم" من أجل ضمان الوقاية من الأمراض والاستعداد للعمل في ظروف جديدة، مشيرا إلى أنه تجرى حاليا دراسة إمكانية إعادة جزء من موظفين الشركة من مواقع تشييد المحطات النووية الجديدة في الخارج.