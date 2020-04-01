السيسي يبعث رسالة لنظيره الكيني حول تطورات ملف سد النهضة

سلم سفير مصر لدى نيروبي خالد الأبيض رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الكيني أوهورو كينياتا حول تطورات ملف سد النهضة، وذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير المصري مع وزيرة الخارجية الكينية ريتشيل أومامو.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الأربعاء - أن السفير خالد الأبيض قدم، خلال اللقاء، شرحًا مفصلًا للجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدى الأعوام الماضية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لاتفاق يراعي مصالح الأطراف الثلاثة المعنية (مصر والسودان وإثيوبيا)، وهو ما تبلور مؤخرًا في "مسار واشنطن" برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولي.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة الخارجية الكينية أنها ستقوم بإيصال الرسالة إلى الرئيس الكيني.