 بعد تفشي كورونا.. إضاءة ثلاثية الأبعاد ببرج آزادي الإيراني تضامنا مع دول العالم - بوابة الشروق
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بعد تفشي كورونا.. إضاءة ثلاثية الأبعاد ببرج آزادي الإيراني تضامنا مع دول العالم

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 11:11 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 11:11 ص

أضاءت السلطات الإيرانية، برج الحرية «آزادي» الذي يعد الرمز الوطني في إيران، بإضاءة ثلاثية الأبعاد؛ تعبيرًا عن التضامن والتعاطف مع جميع الدول التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، صباح الأربعاء، تضمنت الإضاءة ثلاثية الأبعاد، رسائل مختلفة للمواطنين والشعوب حول العالم، تعبر عن التضامن معهم في هذه المحنة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، حتى صباح اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 860 ألف حالة إصابة، بينما وصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى أكثر من 42 ألف حالة وفاة.

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