شباب حي البساتين يوفر 200 حقيبة سلع غذائية لمستحقي الدعم

للمرة الثانية علي التوالي نظم مجموعة من شباب حي البساتين مبادرة لتوفير حوالي 200 حقيبة سلع غذائية وخضروات وفواكه وحلوى وتم توزيعها على أهالي حي البساتين المستحقين للدعم والمساعدة خلال أزمة فيروس كورونا.

ووجه رئيس حي البساتين اللواء محمود ضياء، الشكر لمنظمي المبادرة، داعيا إلى الوقوف بجانب غير القادرين من أهالي الحي لتجاوز تداعيات أزمة الأزمة، قائلاً: "هما دول شباب مصر بجد ميظهروش غير وقت الأزمات".

وأضاف ضياء في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية خاصة في ظل ما تمر بة البلاد من أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن القرارات الصادرة بشأن حظر التجوال أثر على العديد من أبناء أهالي حي البساتين الذين يحصولون على قوت يومهم يوما بيوم ارتباطا بكون الحي أحد الأحياء التي تحظي بنسبة كبيرة من الحرفين والعمالة باليومية.

وأشار إلي أنه "بفضل الله وتوفيقة وبدعم من المجتمع المدني من أحد أبناء حى البساتين المخلصين"، مضيفاً أنه للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع تم توفير حوالي ٢٠٠ حقيبة سلع غذائية وتم توزيعها على أهالي حي البساتين المستحقين للدعم والمساعدة خلال هذة الفترة وإذ يتوجة السيد رئيس الحي بالشكر لكل من ساهم في هذة المبادرة سوأ بتوفير السلع او بتوزيعها.