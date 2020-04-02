وزيرة الثقافة: عرض حفلات نادرة من التراث الفني خلال «مبادرة خليك في البيت»

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، تهدف إلى نقل حفلات دار الأوبرا والعروض المسرحية إلكترونيًا؛ لتشجيع بقاء المواطنين في المنزل دون ملل.

وأشارت عبد الدايم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الأربعاء، إلى تجهيز محتويات دار الأوبرا على مدار الـ30 عامًا، فضلًا عن مهرجانات الموسيقى العربية والعالمية، وكذلك عروض المسرح القومي، تمهيدًا لعرضها من خلال قناة الـ«يوتيوب».

وأكدت أن الوزارة تحضر لمفاجآت كثيرة، من خلال تقديم عروض وحفلات نادرة من التراث الفني القديم، موضحة أن هناك حفلًا لهدى سلطان لم يعرض من قبل، وغيرها من عمالقة الفن.

وأشارت إلى تعاون جميع قطاعات الثقافة، بشأن بث الكتب الإلكترونية، وبرامج توعية طبية، وكذلك برامج ترفيهية للأطفال، فضلًا عن برامج زيارة لجميع متاحف الفنون التشكيلية من خلال الموقع.

وأوضحت أنه سيتم بث العديد من حفلات دار الأوبرا السابقة، مثل عرض «الهولوجرام»، لأم كلثوم، وحفل صابر الرباعي، والعديد من النجوم، مضيفة أن هناك عروضًا ستُبث بمناسبة شم النسيم.