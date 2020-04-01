الاتصالات: لم نشهد زحاما في أي محافظة أو مكان لتوزيع شرائح التابلت اليومين الماضيين

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تنسق مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتسهيل عملية توزيع شرائح التابلت لطلاب المرحلة الثانوية الأولى.

وأضاف «طلعت» خلال اتصال هاتفي لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة أوقفت تسليم شرائح الحاسب اللوحي من مكاتب الشركة؛ نتيجة للكثافات التي شهدتها المكاتب، الأحد الماضي، مشيرًا إلى اتخاذ قرار بتخصيص المدارس ومباني المديريات التعليمية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية المحلية، والمحافظين؛ لتسليم الشرائح.

ولفت إلى أن يومي الاثنين والثلاثاء لم يشهدا زحامًا في أي محافظة أو مكان لتوزيع الشرائح، وفقًا للمحافظين، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في توزيع شرائح التابلت من الأماكن حتى الانتهاء من توزيعها على الطلبة بشكل كامل.

وعن زيادة العاملين بمركز الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105، أوضح وزير الاتصالات أن الوزارة على أتم الاستعداد لتعزيز الخط بأي عدد تحتاجه «الصحة»، قائلًا إنه تم التعزيز سابقًا بـ200 موظف جديد في أقل من 24 ساعة.