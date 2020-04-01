استجابة لما نشرته بوابة الشروق، اليوم، عن تضرر مرضى الغسيل الكلوى من نقل وحدة الغسل الطابق الرابع العلوى بدلاً من الأول العلوى، أكد هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، الإبقاء على وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفرالزيات العام فى مكانها بالدور الأول بالمستشفى، والتراجع بشكل نهائى عن نقلها إلى الدور الرابع بالمستشفى.

وأشار مدير إدارة المستشفيات بالغربية، فى تصريح لـ"الشروق"، إلى أن نقل وحدات الغسيل ليست بالسهولة، لأنها لها مواصفات خاصة وصرف خاص، وبعد دراسة ومراجعة المقترح الخاص في هذا الصدد، تم بشكل نهائى حسم الأمر بالإبقاء على الوحدة فى مكانها، حرصا على المرضى وعدم تحميلهم معاناة بحانب معاناة المرض.