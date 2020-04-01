نموذج للبيت الأبيض يتوقع نحو 240 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

كشف نموذج لتفشي فيروس كورونا استخدمه البيت الأبيض عن مدى محتمل للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد يتراوح بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص.

ويظهر النموذج، الذي عُرض في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، تراجعا حادا عن التوقعات الأولية بحدوث 5ر1 مليون وفاة على الأقل، ويرجع ذلك إلى التدابير التي تم اتخاذها للحد من تفشي الفيروس، بما في ذلك التباعد الاجتماعي.

وقال أنتوني فوتشي، المسؤول الصحي البارز، خلال مؤتمر صحفي: "مقتنعون حقا بأن التخفيف سيكون في صالحنا".

وأضاف: "سنظل نرى صعودا في الأمور، ولا يمكن أن يثبطنا ذلك".