رابطة الدوري الأمريكي للسلة تناقش تبعات أزمة كورونا على اللاعبين

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بدأت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين مناقشاتها ومفاوضاتها بشأن التبعات المالية لأزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد على اللاعبين المشاركين في البطولة ، حسبما أفادت شبكة "إسبن" التلفزيونية الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن كل مباراة لم تقم في فعاليات الموسم المنتظم بالبطولة ، والتي لم يعد بالإمكان إقامتها في ظل هذه الظروف القاسية التي تمر بها الولايات المتحدة بسبب الفيروس الوبائي ، ستكلف اللاعبين 1 بالمئة من دخلهم السنوي.

وتتركز المناقشات والمفاوضات حاليا على توضيح كيفية تقليص ما يحصل عليه اللاعبون من رواتب لصعوبة دفع رواتب اللاعبين كاملة.

وأضافت الشبكة أن اتفاقية الرابطة مع رابطة اللاعبين المحترفين في المسابقة تشترط بالفعل عدم حصول اللاعبين على رواتبهم حال عدم إقامة المباريات لظروف قهرية. وتندرج الأزمة الحالية تحت بند الظروف القهرية.

وتوقفت مباريات بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين منذ 11 مارس الماضي بسبب وباء "كورونا".