تركيا تدرس إطلاق سراح 90 ألف سجين بسبب تفشي فيروس كورونا

تدرس تركيا إطلاق سراح 90 ألف سجين قريبا أو السماح لهم بقضاء فترة عقوبتهم في المنزل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في السجون، وذلك وفقا لاقتراح تشريعى تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال كاهيت أوزكان نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أمس الثلاثاء، في أنقرة إن المناقشات حول إطلاق سراح السجناء قد تبدأ الأسبوع المقبل.

ويستبعد الاقتراح أولئك الذين ارتكبوا جرائم إرهابية أو جنسية أو مرتبطة بالمخدرات، وكذلك المدانين بقضايا قتل أو عنف ضد المرأة.

وقال أوزكان إن مشروع القانون يشمل النزلاء الأكبر من 65 عاما والسيدات اللائي لديهم أطفال أقل من ستة أعوام وكذلك السجناء الذين تعتبر حالتهم المرضية حرجة .

وتابع أوزكان أنه سيتم إطلاق سراح حوالى 45 ألف سجين ، كما سيسمح ل 45 ألف سجين آخرين بالسجون المكشوفة من قضاء فترة عقوبتهم في منازلهم ليرتفع العدد الإجمالي إلى 90 ألف سجين.

يحظى مشروع القانون بدعم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف حليف الحزب الحاكم، ويشكل الحزبان معا أغلبية في البرلمان.

وتحث جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية أنقرة على إطلاق سراح السجناء، ومن بينهم صحفيون وسياسيون، لمنع تفشي فيروس كورونا. ويقولون إنه تم اعتقال العديد من السجناء بتهم إرهابية.

يذكر أن تركيا أعلنت اليوم الثلاثاء عن 46 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 214 حالة، فضلا عن 13531 حالة إصابة مؤكدة.