إجراءات وقائية أثناء تسليم شريحة التابلت لطلاب الأول الثانوي بالوادي الجديد

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أكد صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، على اتباع الإجراءات الوقائية أثناء تسليم شرائح التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة.

وقال ميرغني، إنه يتم التشديد على النظافة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة من تعقيم وتطهير متواصل، وتنظيم العمل أثناء تسليم الشرائح للطلاب.

وأضاف أن ذلك في إطار التنسيق بين قطاع تعليم المحافظة والشركة المصرية للاتصالات لتسليم شرائح التابلت لطلاب إدارة الخارجة التعليمية داخل مقر المدرسة لمنع التكدس والازدحام بالسنترال، والوقاية من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أشار إلى اتباع الإجراءات الوقائية داخل مدرسة الخارجة بنين الابتدائية والتي تم تجهيزها أمس كمنفذ لصرف المعاشات.