بكين تنفي ما تردد عن زيارة ملك كمبوديا للصين للعلاج من كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء ما تردد بأن زيارة ملك كمبوديا "نورودوم سيهاموني" إلى بكين هدفها العلاج من إصابته بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على وصول ملك كمبوديا اليوم إلى بكين لإجراء فحوصات طبية، وعما إذا كان لذلك علاقة بفيروس "كورونا الجديد".

وقالت يينغ إن العائلة الملكية في كمبوديا تربطها صداقة تقليدية عميقة مع الصين، موضحة أن أفرادا من العائلة يأتون بشكل دوري إلى الصين لإجراء فحوصات طبية.

وأضافت يينغ "لم أسمع أن هذه الرحلة لها علاقة بفيروس كورونا الجديد".

ويجري ملك كمبوديا "نورودوم سيهاموني" فحصا روتينيا لحالته الصحية في العاصمة الصينية (بكين) مرتين في السنة.