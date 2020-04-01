تراجع مبيعات السيارات في إيطاليا بنسبة 85% خلال الشهر الماضي بسبب كورونا

أعلنت وزارة النقل الإيطالية، اليوم الأربعاء، تراجع مبيعات السيارات الجديدة بأكثر من 85% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل حوالي 28 ألف سيارة جديدة خلال الشهر الماضي، مقابل أكثر منم 194 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مضيفة أنه تم بيع حوالي 142 ألف سيارة مستعملة خلال الشهر الماضي بانخفاض نسبته 3ر62% عن العام الماضي.

يذكر أن إيطاليا تعاني من أكبر تفش لفيروس كورونا المستجد في أوروبا، سواء من حيث عدد الإصابات او عدد الوفيات، حيث تجاوز عدد المصابين بالفيروس حتى اليوم الأربعاء 110 آلاف حالة ووفاة 13155 حالة.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الجائحة آثار اقتصادية كارثية، وكان اتحاد الصناعة الإيطالي قد ذكر أمس انه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي بمعدل 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.