محافظ الشرقية يُعلن حصاد الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حصاد الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأشار محافظ الشرقية، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى غلق وتشميع 776 كافية ومقهى، ومصادرة 1663 "شيشة"، مع غلق 1136 حضانة و"سنتر" تعليمي، و131 قاعة أفراح ودار مناسبات، و299 نادي رياضي، بالإضافة إلى فض 375 سوق شعبية و"سويقة" وتطهير وتعقيم 2220 منشآة خدمية وحكومية.

وأوضح البيان، أن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، والحد من انتشاره، شملت غلق الكافيتريات والمقاهي ومصادرة "الشيش" منها، وتشميع المراكز التعليمية و"سناتر" الدروس الخصوصية والحضانات.

كما جرى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات ومراكز الشباب، واستمرار غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تضم تجمعات للمواطنين بها، ومنع تنظيم وإقامة الأسواق الشعبية والأسبوعية وأسواق الماشية، فضلًا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية والحكومية للحفاظ على أرواح المواطنين ومنع تفشي الوباء.