انتهاء علاقة أحمد فتحي بالأهلي بعد «خناقة» التجديد منذ 2014

انتهت علاقة أحمد فتحي بالنادي الأهلي حيث أبلغ اللاعب ناديه بأن الموسم الحالي هو الأخير له بالقميص الأحمر وأعلن رفضه رسميا للعرض الذى قدمته لجنة التخطيط للكرة بالأهلي اقرأ هنا

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي أنه يتمني التوفيق لأحمد فتحي عقب نهاية الموسم الحالي طالع التفاصيل هنا





من ناحيته أكد احمد فتحي ، أن قرار رحيله عن الفريق هو اصعب قرار أتخذه في حياته ، نافيا فى الوقت نفسه وجود أى خلاف بينه وبين إدارة الأهلي

وأضاف فتحي فى بيانه أن هذه هي سنه الحياة، موجها الشكر لجماهير النادي الأهلي التى وصفها بالعظيمة والتي صنعت اسمه ونجوميته أحمد فتحي. اقرأ بيان أحمد فتحي كاملا هنا









وعلمت "الشروق" أن فتحي اتفق على توقيع عقد جديد مع نادي بيراميدز بمقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد خالصة الضرائب لمدة 3 مواسم.

أزمة التجديد لفتحي لم تكن هي الأولي له مع الأهلي منذ انضمامه للفريق فى 2007 ، فقد شهدت الفترة من 2014 إلى 2020 خلافات كبيرة بين الطرفين نرصدها كالتالي:



تجديد 2014:









في عام 2014 انتهى تعاقد فتحي مع الأهلي ورفض اللاعب العرض المالي المقدم له من الإدارة الحمراء، نظرا لتلقيه عرضا من فريق أم صلال القطري مقابل مليون دولار في الموسم الواحد، وفضل فتحي السفر إلى قطر، لكنه بعد موسما واحدا فقط عاد إلى القلعة الحمراء مرة أخرى، بعد أن تراجع مستواه بشدة في قطر، ووقع عقدا جديدا مع الأهلي.



تجديد 2018:







في بداية عام 2018 بدأ الأهلي يفاوض فتحي لتجديد تعاقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية الموسم، لكن حدثت أزمة كبيرة بين الطرفين، لطلب فتحي 15 مليونا في الموسم الواحد، ودخل اللاعب في مفاوضات مع الزمالك، إلا أن تدخل المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للأحمر، على خط الأزمة ومنحه ترضية لفتحي وصلت مليون دولار، تسبب في بقاء اللاعب وعدم رحيله والتوقيع موسمين.



تجديد 2020:







مع توقف النشاط الرياضي فى مصر بسبب فيروس كورونا بدأت لجنة التخطيط للكرة اجتماعتها لتجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

ونجح الأهلي فى التجديد لوليد سليمان موسمين، وطالب عاشور بالإعتزال ، في حين تمسك شريف إكرامي بالرحيل والبحث عن فرصة اللعب أساسيا فى مكان أخر.

أما أحمد فتحي فلم يحضر فى الموعد المحدد للإجتماع وتم تأجيله لموعد أخر ، ولم يعقد الإجتماع أيضا لظروف قيل أنها بسبب غلق النادي، ويوم الإثنين الماضى حضر فتحي بصحبة مدير أعماله نادر شوقي وعرض الأهلي عرضا لتجديد عقده وصفه الأهلي بأنه يليق بتاريخ وخبرات اللاعب الذى يقترب من عامه الـ 36 وطلب فتحي مهلة 48 ساعة للرد ، حتى جاء رده برفض العرض ونهاية مسيرته مع القلعة الحمراء.