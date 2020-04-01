غرفة السياحة: اتصالات مكثفة لتفعيل الآلية السعودية لاسترداد أموال رحلات العمرة الملغاة

أكدت غرفة شركات السياحة أن الشركات لم تسترد الأموال التي تم سدادها للجانب السعودي من إقامة بالفنادق وتكلفة خدمات المعتمرين بجانب التأمين الطبي ورسوم التأشيرة حتى الآن ، من أجل إعادتها للمواطنين الذين تم إلغاء رحلات العمرة لهم بسبب الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ضمن تطورات أزمة فيروس كورونا.

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أنه سيتم إجراء اتصالات مكثفة مع وزارة السياحة والآثار لبحث تفعيل آلية الاسترداد مع وزارة الحج السعودية، وأيضا مخاطبة السفارة السعودية بالقاهرة للتواصل مع كافة الجهات السعودية لتسريع الإجراءات وآلية الاسترداد في اسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة العمليات ولجنة المتابعة التي تم تشكيلها بالغرفة من أعضاء السياحة الدينية بمجلس الادارة لمراجعة استعادة شركات السياحة كافة مستحقات رحلات العمرة الملغاة من قبل السلطات السعودية، تمهيدًا لإعادتها الي المواطنين حرصًا علي مصالح المواطنين عملاء شركات السياحة.

وأوضح الشاعر انه ورغم اعلان السلطات السعودية فور إلغاء الرحلات عن وضع آلية للاسترداد الإلكتروني لمستحقات شركات السياحة التي هي بالأساس أموال ومستحقات المعتمرين، الا انه يبدو ان تلك الآلية لم تفعل بعد. مؤكدا ثقة شركات السياحة في حرص السلطات السعودية علي حقوق صيوف الرحمن وثقتهم في استرداد تلك الأموال في أقرب وقت.

وطمأن الشاعر عملاء شركات السياحة من المواطنين الذين تم إلغاء رحلات العمرة الخاصة بهم بأنه فور تفعيل آلية الاسترداد ووصول تلك الأموال الي شركات السياحة سيتم علي الفور إعادتها الي المواطنين.

وأوضحت الغرفة ان الشركات السياحية استردت قيمة الرسوم التي حصلتها غرفة شركات السياحة وبوابة العمرة المصرية عن كافة الرحلات الملغاة، كما بدأت شركات الطيران في اعادة قيمة تذاكر السفر الملغاة الي شركات السياحة رغم بعض الصعوبات المتمثلة في غلق مكاتب بعض شركات الطيران الخاص والخفض الكبير في عدد الموظفين وساعات العمل نظرًا للظروف الحالية.