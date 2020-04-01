وزير الصحة العراقي: تمديد اجراءات الحظر الوقائي بسبب فيروس كورونا حتى 19 أبريل

أعلن وزير الصحة والبيئة في العراق جعفر صادق علاوي، مساء أمس الثلاثاء، تمديد إجراءات حظر التجول الوقائي في البلاد حتى 19 أبريل المقبل.

وقال الوزير، الذي يرأس خلية الأزمة بشأن فيروس كورونا المستجد، في تصريحات صحفية مساء اليوم أن "شهر يونيو المقبل سيكون نهاية أزمة كورونا في حال التزم العراقيون بالحظر الصحي وإرشادات الوقاية".

وذكر أن "ستنطلق غدا إجراءات ميدانية للفحص في مناطق ببغداد أبرزها مدينة الصدر والكمالية والشعلة وأن عمليات المسح الميداني ستشمل أولا الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان".

من جانب أخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية تمكنت خلال الفترة من 17 مارس وحتى مساء اليوم الثلاثاء من إلقاء القبض على 6 آلاف و 601 مخالفاً لإجراءات حظر التجول الوقائي وحجز 711 عجلة ودراجة نارية مختلفة.

وذكر تقرير محدث لمختبرات وزارة الصحة والبيئة في العراق مساء الثلاثاء أن المختبرات سجلت زيادة في عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت 694 حالة مؤكدة مع زيادة في عدد الوفيات بلغت 50حالة في عموم البلاد، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 170 حالة.