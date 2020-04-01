الكرملين: طائرة روسية تتوجه إلى واشنطن لإمداد أمريكا بالمعدات الطبية والوقائية لمواجهة كورونا

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، أن طائرة روسية مزودة بمعدات طبية ووقائية ستتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم لتقديم المساعدة إلى أمريكا في ظل تفشي فيروس "كورونا" هناك.

وقال بيسكوف - في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن الاستعدادات جارية لإرسال طائرة من روسيا إلى الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تغادر بنهاية اليوم"، مضيفًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ناقشا هذه المسألة خلال محادثتهما الهاتفية أمس.

وأضاف بيسكوف أن "الجانب الروسي عرض هذه المساعدة المتمثلة في إرسال معدات طبية ووقائية إلى أمريكا في ظل الوضع الوبائي الصعب القائم هناك.. وقد قبل الرئيس ترامب هذه المساعدة الإنسانية بامتنان".

كما أكد المسؤول الروسي البارز أنه "عندما يؤثر الوضع الراهن على الجميع، بلا استثناء، ويكون ذا طابع عالمي، فلا يوجد بديل سوى العمل الجماعي بروح الشراكة والمساعدة المتبادلة".

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ 40 ألف حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات 828,305، كما تعافى 174,454 من الفيروس على مستوى العالم.