الجيش السوري يعلن التصدي لغارات إسرائيلية في محافظة حمص

أعلن الجيش السوري، أمس الثلاثاء، التصدي لغارات جوية إسرائيلية على محافظة حمص وسط سوريا، فيما ذكرت مصادر من المعارضة السورية أن الغارات استهدفت اجتماعا لضباط من الجيشين السوري والإيراني.

وقال مصدر عسكري سوري في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه " قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق لبنان بإطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه شرق حمص، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عددا منها، وما يزال العمل جارياً في تدقيق نتائج العدوان".

وقال سكان في محافظة حمص لـ (د ب أ) أن "المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت عشرات القذائف في سماء محافظة حمص الجنوبي وشوهدت انفجارات في سماء المنطقة".

من جانبها قالت مصادر في المعارضة السورية "استهدفت طائرات حربية إسرائيلية بأكثر من عشر غارات مطار الشعيرات جنوب شرق مدينة حمص وأن أصوات انفجارات قوية سمعت في منطقة المطار".

وأكدت المصادر لـ ( د ب أ ) "الصواريخ التي طالت المطار استهدفت مبنى كان يعقد فيه اجتماع لضباط من الجيش السوري والجيش الإيراني، وأن سيارات اسعاف انطلقت من المطار باتجاه مدينة حمص".

وفي العاصمة دمشق قال سكان جنوب العاصمة دمشق إن "المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت قذائف صاروخية في منطقة الكسوة جنوب العاصمة".