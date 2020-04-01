وصول عدد العاطلين في النمسا إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية

أظهرت بيانات وكالة سوق العمل النمساوية الصادرة، اليوم الأربعاء، وصول عدد العاطلين في النمسا بنهاية مارس الماضي إلى 563 ألف عاطل، وهو رقم قياسي، على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصل عدد العاطلين في النمسا إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، عندما سجل 439 ألف عاطل عام 1946.

يذكر أنه منذ تقرر فرض إجراءات الغلق العام في النمسا في منتصف الشهر الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، تم تسريح أغلب العاملين في قطاعات السياحة والتشييد وتجارة التجزئة وقطاعات العمالة المؤقتة.

وخلال النصف الثاني من مارس الماضي، فقد حوالي 20 ألف شخص وظائفهم ليصل معدل البطالة إلى 2ر12% بحسب آلية حساب البطالة في النمسا والتي لا تشمل العمال الذين يعملون في مشروعاتهم الخاصة.

وبحسب طريقة الحساب في الاتحاد الأوروبي يبلغ معدل البطالة في النمسا 4ر4%.

وإلى جانب تسريح أعداد كبيرة من العمال، خفضت الشركات النمساوية عدد ساعات العمل لحوالي 250 ألف عامل بحسب تصريحات كريستين أشباشير وزيرة العمل في مؤتمر صحفي اليوم.