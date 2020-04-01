غرفة السياحة تواصل جهودها لاستعادة مستحقات المعتمرين الذين تم إلغاء رحلاتهم بسبب كورونا

تواصل غرفة شركات السياحة جهودها لاستعادة شركات السياحة كافة مستحقات رحلات العمرة الملغاة من قبل السلطات السعودية ضمن تطورات أزمة كورونا تمهيدًا لإعادتها الي المواطنين ..

قامت غرفة العمليات ولجنة المتابعة التي تم تشكيلها بالغرفة من أعضاء السياحة الدينية بمجلس الادارة بمراجعة ما تم في هذا الشأن حرصًا علي مصالح المواطنين عملاء شركات السياحة .. وتبين ان الشركات استردت قيمة الرسوم التي حصلتها غرفة شركات السياحة وبوابة العمرة المصرية عن كافة الرحلات الملغاة .. كما بدأت شركات الطيران في اعادة قيمة تذاكر السفر الملغاة الي شركات السياحة رغم بعض الصعوبات المتمثلة في غلق مكاتب بعض شركات الطيران الخاص والخفض الكبير في عدد الموظفين وساعات العمل نظرًا للظروف الحالية

وفيما يخص الأموال التي تم سدادها للجانب السعودي من إقامة بالفنادق وتكلفة خدمات المعتمرين بجانب التأمين الطبي ورسوم التأشيرة .. تبين للجنة المتابعة أن كافة شركات السياحة المصرية لم تسترد ما دفعته بالمملكة العربية السعودية نظير كل ما سبق

وأكد حسام الشاعر رئيس الغرفة انه ورغم اعلان السلطات السعودية فور إلغاء الرحلات عن وضع آلية للاسترداد الإلكتروني لمستحقات شركات السياحة التي هي بالأساس أموال ومستحقات المعتمرين .. الا انه يبدو ان تلك الآلية لم تفعل بعد .. وأكد الشاعر ثقة كافة شركات السياحة في حرص السلطات السعودية علي حقوق صيوف الرحمن وثقتهم في استرداد تلك الأموال في اقرب وقت .. وأضاف الشاعر ان الغرفة سوف تبدأ علي الفور اتصالات مكثفة مع وزارة السياحة والآثار لبحث تفعيل آلية الاسترداد مع وزارة الحج السعودية .. وأيضا مخاطبة السفارة السعودية بالقاهرة للتواصل مع كافة الجهات السعودية لتسريع الإجراءات وآلية الاسترداد في اسرع وقت ممكن

وطمأن الشاعر عملاء شركات السياحة من المواطنين الذين تم إلغاء رحلات العمرة الخاصة بهم بأنه فور تفعيل آلية الاسترداد ووصل تلك الأموال الي شركات السياحة سيتم علي الفور إعادتها الى المواطنين.م