 مقتل شخص أثناء شغب بمركز احتجاز مهاجرين عالقين في المكسيك بسبب كورونا - بوابة الشروق
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مقتل شخص أثناء شغب بمركز احتجاز مهاجرين عالقين في المكسيك بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 9:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 9:17 م

توفي شخص واحد على الأقل وأصيب 14 آخرون خلال أعمال شغب وحريق في مركز لاحتجاز المهاجرين في المكسيك، حيث تحتجز السلطات مئات الأشخاص بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لمنظمة معنية بحقوق المهاجرين.

ووقعت أعمال الشغب في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء في مركز تينوسيك للمهاجرين في ولاية تاباسكو جنوب شرقي البلاد، حيث يخضع حوالي 200 من مواطني أمريكا الوسطى للاحتجاز، وفقا لمجموعة "حركة مهاجري أمريكا الوسطى" لحقوق الإنسان.

وتأخر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية فيما تحاول المكسيك احتواء انتشار الفيروس، ويُذكر أن الحدود مع جواتيمالا والسلفادور وهندوراس مغلقة.

ولم يعلق المعهد الوطني للهجرة على الحادث بعد، وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين لقيا حتفهما أثناء أعمال الشغب.

وقال إنيمياس مانويل، وهو مواطن من هندوراس محتجز منذ 23 يوما، في مقطع فيديو عرضته المجموعة الحقوقية: "كنا نفرغ من تناول العشاء عندما رأينا دخانا ينبعث من زنزانة المراهقين، فكسرنا الأبواب لنتمكن من الخروج والفرار من الموت".


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