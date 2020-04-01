 فيديو.. محافظ أسوان: اليوم الأول في صرف المعاشات تم بصورة آمنة ومطمئنة - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أبريل 2020 9:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. محافظ أسوان: اليوم الأول في صرف المعاشات تم بصورة آمنة ومطمئنة

أشرف عطية محافظ أسوان
أشرف عطية محافظ أسوان
أسماء الدسوقي
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 9:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 9:41 م

قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن صرف معاشات شهر أبريل بدأ منذ صباح اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى تجهيز المناطق الخاصة بصرف المعاشات كافة، منذ أمس، وذلك بالتنسيق مع مصلحة البريد ووزارة الداخلية.

وأضاف عطية -في لقاء تليفزيوني لفضائية «ten»، مساء الأربعاء- أن البداية مطمئنة وتمت بشكل صحي وآمن، منوهًا بالتزام المواطنين بالمسافات الصحية الآمنة بين بعضهم البعض.

يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، بدأت في صرف معاشات شهر أبريل، صباح اليوم الأربعاء، بمنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد ومكاينات الصرف الآلي، وشهد اليوم الأول إقبال عدد كبير من المواطنين، وسط تواجد أمني مكثف من أجهزة الأمن والمتطوعين من الشباب والمبادرات المجتمعية لتنظيم الحاضرين؛ منعا للتزاحم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك