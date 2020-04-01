قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن صرف معاشات شهر أبريل بدأ منذ صباح اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى تجهيز المناطق الخاصة بصرف المعاشات كافة، منذ أمس، وذلك بالتنسيق مع مصلحة البريد ووزارة الداخلية.

وأضاف عطية -في لقاء تليفزيوني لفضائية «ten»، مساء الأربعاء- أن البداية مطمئنة وتمت بشكل صحي وآمن، منوهًا بالتزام المواطنين بالمسافات الصحية الآمنة بين بعضهم البعض.

يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، بدأت في صرف معاشات شهر أبريل، صباح اليوم الأربعاء، بمنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد ومكاينات الصرف الآلي، وشهد اليوم الأول إقبال عدد كبير من المواطنين، وسط تواجد أمني مكثف من أجهزة الأمن والمتطوعين من الشباب والمبادرات المجتمعية لتنظيم الحاضرين؛ منعا للتزاحم.