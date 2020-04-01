أكد رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي على سعادته بارتفاع مستوى الزمالك في الفترة الأخيرة، مُشيرًا إلى أنه شعر بالإحباط بعد الهزيمة في مباراة السوبر المحلي التي أُقيمت في الإمارات بشهر فبراير.

وقال فايلر :"كنت أريد خوض مباراة الدوري أمام الزمالك، فهي مغامرة ولم أجد سببا لتأجيل المباراة، الفريقان كبيران ويرتبطان بعدد كبير من المباريات، ومثل هذه المباريات تكون إعداد جيد لمواجهات أقوى".

وأضاف :"كانت مباراة مهمة تنتظرها الجماهير، وكنت أتمنى إقامتها لإسعاد جماهير الأهلي بنتيجة جيدة، ولم أخشَ أي نوع من الإرهاق على اللاعبين، لأنني أعلم شكل الإعداد والحمل التدريبي".

وواصل :"سعداء بأن لنا منافس قوي مثل الزمالك، لا نريد فقط أن نكون الأفضل بل لابد من منافس من أجل مصلحة الكرة المصرية، وسعيد بأن هناك أندية بمستوى الأهلي والزمالك".

وأكمل :"الزمالك فريق قوي يضم لاعبين مميزين، وهناك أندية أخرى مؤهلة للفوز بالألقاب، سعيد بتأهلنا معا لنصف نهائي دوري الأبطال، وبالطبع أتمنى أن يفوز الأهلي باللقب".

وتابع :"لا تجمعني علاقة شخصية مع باتريس كارتيرون، تقابلنا مرة في مباراة السوبر، تعامل معي بشكل جيد، وانطباعي أنه منضبط ومحبوب، وتناقشت معه لثوان قليلة.. الزمالك أقوى كثيرا من بداية الموسم، بدأ أضعف، وفي الفترة الأخيرة المستوى الفني أعلى منذ قدوم كارتيرون".

واسنطرد السويسري فايلر قائلًا :" شعرت بالإحباط بعد مباراة السوبر في أبو ظبي التي خسرناها بركلات الترجيح، والجمهور لاحظ أننا لعبنا جيدا وتسيدنا معظم أوقات المباراة ماعدا ربع ساعة فقط، ما يمكن أن أقوله الآن هو أنني ربما كنت سأغير بعض قراراتي بشأن مسددي ركلات الجزاء حينها".

وأوضح فايلر أن حدث تعديلَا قبل لعب ركلات الجزاء في ترتيب المسددين، مُشيرًا إلى أن هذا أمر طبيعي لأن هناك متغيرات خلال المباراة.

وأتم فايلر قائلًا :"لو قابلت الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ مباراة السوبر جزء من الماضي، ما حدث حدث وكان له ظروفه، أحكم على مستوى اللاعب أو الفريق عموما وليس في مباراة واحدة. المستقبل هو من يحكم تلك المباريات وليس المباريات السابقة".