الجيش الليبي: قصف بارجة تركية لمدينة العجيلات غربي طرابلس «تطور خطير»

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسمارى أن بارجه تركية موجوده في البحر المتوسط استهدفت مدينة العجيلات غربي طرابلس بصورايخ دون وقوع خسائر، واصفا ذلك بالتطور الخطير.

وقال المسماري، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: إن تدخل القوات البحرية التركية مستمر حيث كان في السابق ترافق البوارج التركية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين".

ونشر المسماري صورة لحطام أحد الصواريخ الذي أطلقته البارجة، فيما تداولت وسائل إعلام ليبية عددا آخر من الصور.

من جانب آخر، رحب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، أمس الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني"، التي تهدف إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واعتبرها مهمة للأمن القومي الليبي والدولي.