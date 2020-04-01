كورونا حول العالم: الإصابات 860 ألفا والوفيات فوق 42 ألفا



أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به وصل إلى 860 ألفا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم وصل إلى 860 ألفا حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 178 ألفا.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 42 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة نحو 188 ألف حالة إصابة و4055 حالة وفاة، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 106 ألف حالة إصابة و12428 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الصين 81554 حالة إصابة و3312 حالة وفاة.