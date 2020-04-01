بوتين يوقع قانونا يعطي الحكومة الروسية حق فرض حالة الطوارئ بالبلاد

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قانونا اتحاديا، يعطي الحق للحكومة في إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وبحسب وكالة سبوتنيك، يعطى القانون الحكومة حق فرض حالة التأهب القصوى، أو حالة الطوارئ في البلاد أو جزء منها، والحق في تحديد الواجبات المفروضة لتنفيذ قواعد نظام حالة التأهب القصوى أو حالة الطوارئ.

كان مجلس الدوما الروسي، وافق أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتيح لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا.

من جهته، أعلن ميشوستين خلال لقاء الرئيس بوتين باعضاء الحكومة عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الروسية خصصت نحو 76ر17 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتدابير تجاوز الأزمات الناجمة عنه.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2777 إصابة، والوفيات إلى 24 وحالات الشفاء إلى 190 حالة.