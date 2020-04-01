تدهور أداء قطاع الصناعات التحويلية في أيرلندا

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الأربعاء، انكماش قطاع الصناعات التحويلية في أيرلندا خلال مارس الماضي، على خلفية اضطراب سلسلة التوريدات وانهيار الطلب وثقة المستهلكين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب تقرير مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية، تراجع مؤشر "ايه.آي.بي" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في أيرلندا إلى 45.1 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 51.2 نقطة خلال فبراير الماضي. وسجل المؤشر خلال الشهر الماضي أكبر تراجع شهري له منذ أغسطس 2009.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.