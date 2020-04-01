الاستخبارات الألمانية: اليمين المتطرف يستغل أزمة كورونا لمصالحه الخاصة

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حذرت هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) من أن اليمين المتطرف في ألمانيا يستغل أزمة جائحة كورونا المستجد لمآربه الخاصة.

وقال رئيس الهيئة، توماس هالدنفانج، في تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية المقرر صدورها غدا الخميس إن الأوساط اليمينية المتطرفة تولي اهتماما بأزمة الجائحة بغرض تقويض الثقة في الحكومة الألمانية ونشر نظريات المؤامرة ووصم المهاجرين على أنهم حاملون للفيروس.

وأشار هالدنفانج إلى أن اليمين المتطرف يضع أيضا سيناريوهات للانهيار بغرض الحصول على تأييد لمواقفه المتطرفة، مؤكدا مراقبة سلطات حماية الدستور لهذا النوع من الأنشطة عن كثب.