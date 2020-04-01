قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن أمس وأول أمس، شهدت درجات الحرارة ارتفاعًا عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، بحوالي ست درجات مئوية، وصاحب هذا الارتفاع نشاط رياح مثيرًا للأتربة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضافت في مداخلة هاتفية لـ«التليفزيون المصري»، اليوم الأربعاء، أنه ابتداءً من اليوم الأربعاء، ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، لهذا الوقت من العام، مضيفة أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا، والتي من الممكن أن تصل إلى القاهرة.

وأشارت إلى أن سرعة الرياح ستهدأ تمامًا، وستختفي الرمال والأتربة التي شهدتها الأجواء أمس وأول أمس، مضيفة أن الملاحة البحرية ستعود لطبيعتها، بعد إغلاق بعض الموانئ الاثنين والثلاثاء، والبحران المتوسط والأحمر سيكونا معتدلين ومؤهلين لحركتي الصيد والملاحة.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم 24 درجة مئوية، لافتة إلى أنها سترتفع ابتداء من غد الخميس، لتصل إلى 26 درجة مئوية، وتصل الجمعة لـ28 درجة مئوية.

ونصحت بعدم تخفيف الملابس دفعة واحدة، وإنما تدريجيًا، بالإضافة إلى متابعة النشرات الجوية يوميًا لمعرفة ما يجب إتباعه، خصوصًا وأنها فترة تقلبات جوية.