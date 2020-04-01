 نقابة المحامين بالغربية توفر شنط سلع غذائية مدعمة لأعضائها - بوابة الشروق
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نقابة المحامين بالغربية توفر شنط سلع غذائية مدعمة لأعضائها

علاء شبل
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 12:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 12:19 م


أعلن فرع نقابة المحامين بالغربية، عن توفير شنطة سلع غذائية مدعمة يتحمل المحامي من تكلفتها 100 جنيه، وتتحمل النقابة 125 جنيهًا باقي تكلفتها لكل عضو، كدعم من فرع النقابة في ظل الظروف الراهنة، التي ترتب على أثرها تعليق العمل بالمحاكم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فرع النقابة، اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة قرر تحويل دعم بند الرحلات والمصايف إلى بند دعم شنط السلع الغذائية، ومخاطبة النقيب العام لمحامين مصر لصرف المخصصات المالية لنقابة غرب طنطا لعام 2020، والتواصل معه لتخصيص مبلغ مالي لمساعدة المحامين تطبيقًا لنص المادة 213 من قانون المحاماة، وتخصيص مبلغ مالي لدعم أرامل وأيتام المحامين.

وطالب مجلس فرع النقابة، جميع الأعضاء من المحامين بالتكاتف في الظروف الراهنة، والتنحي جانبًا عن أي خلافات في تلك الفترة، وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد.

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