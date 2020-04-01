 الإمارات تسجل حالتي وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أبريل 2020 10:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الإمارات تسجل حالتي وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي - د ب
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 10:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 10:38 م

أأعلنت الإمارات، اليوم، رصدها 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 814 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان: تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة، تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد لمصاب من جنسية أسيوية يبلغ من العمر 62 عاما، ومصاب خليجي يبلغ من العمر 78 وكلا الحالتين يعانيان أمراضا مزمنة وفشل في عضلة القلب أدت لتدهور حالتيهما الصحية وبذلك يكون عدد الوفيات في الدولة 8.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك