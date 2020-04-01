خدمة «دازن» تبحث عن إجراءات للتعامل مع أزمة كورونا

أعلنت خدمة "دازن" / دى إيه زد إن / للبث الرقمي الحي والبث حسب الطلب للفعاليات الرياضية، اليوم الأربعاء أنها تدرس "سلسلة من الإجراءات" في محاولة للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك وسط ما ذكرته تقارير إعلامية حول أن الشركة ترغب في وقف المدفوعات للهيئات الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن بعض الموظفين في مقر الشركة بألمانيا سيجرى مطالبتهم بتقليص عدد ساعات العمل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه الشركة مع مشكلة افتقاد الأحداث الرياضية، وهو ما تعتمد عليه بشكل رئيسي.

وذكر بيان أصدرته الشرطة :"نظرا لتأثير وباء كوفيد-19 على الفعاليات الرياضية، تدرس دازن سلسلة من الإجراءات من أجل تمكين الشركة من تجاوز هذه الفترة الصعبة وكي تتمكن للبدء من جديد بمجرد توفر البث الحي للفعاليات الرياضية من جديد."

ولم ترغب الشركة، التي تبث مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، في التعليق بشأن التفاصيل.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة "دازن"، التي يمكن الاستفادة منها في تسع دول عبر الاشتراك، قد أعلنت في بداية مارس الماضي أنها ستتوسع إلى أكثر من 200 دولة خلال هذا العام.