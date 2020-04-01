انخفاض البطالة بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 12 عاما

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، انخفاض معدل البطالة بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" الي أدنى مستوى في 12 عاما خلال شهر فبراير الماضي، قبل أن تشهد دول القارة قفزة كبيرة بأعداد الاصابات بفيروس كورونا.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاوروبية "يوروستات"، تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.3 بالمائة بنهاية فبراير الماضي، مقابل 7.4 بالمائة المسجلة في يناير السابق له.

وتعد هذه القراءة لمعدل البطالة في منطقة اليورو هي الأدنى منذ مارس من عام 2008، فيما توقع المحللون استقرار معدل البطالة عند مستوى 7.4 بالمائة.

وبحسب البيانات، تراجع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في منطقة اليورو 88 ألف شخص خلال فبراير لماضي على أساس شهري وبنحو 663 ألف شخص على أساس سنوي.

وترصد هذه القراءة معدل البطالة قبل أن يضرب فيروس كورونا دول أوروبا لتصبح بؤرة انتشار الوباء عالميا متسببا في تعطيل النشاط الاقتصادي وغلق مدن ودول باكملها.