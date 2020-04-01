وصول إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في ألمانيا إلى مستوى قياسي

غطت الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة أكثر من نصف الاستهلاك في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي لأول مرة، بحسب البيانات الرسمية التي تم إعلانها في شتوتجارت وبرلين اليوم الأربعاء.

وأشارت البيانات، التي جمعها مركز زد.إس.دبليو لأبحاث الطاقة الشمسية والمائية في ولاية بادن-فورتيمبرج جنوب غرب ألمانيا الرابطة الاتحادية لصناعات الطاقة والمياه، إلى أن 52% من الطلب على الكهرباء في ألمانيا تم تغطيته بإنتاج محطات الطاقة الشمسية والمياه خلال الشهور الثلاثة الماضية، مقابل 4ر44% فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الرابطة الاتحادية لصناعات الطاقة والمياه، إن توقعات العام ككل، لا تعتمد على نتائج الربع الأول، بسبب وجود عوامل خاصة تؤثر على زيادة الإنتاج في الشهور الأولى من العام.

وفي يوم 16 فبراير الماضي غطى إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة حوالي 95% من استهلاك ألمانيا، بسبب الرياح القوية وتراجع الطلب جزئيا نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت كريستين أندريه رئيسة الرابطة، إنه في حين تعتبر أرقام الربع الأول من العام الحالي مبهجة، فإنها تتناقض بشدة مع التباطؤ الشديد في مشروعات بناء محطات طاقة رياح وطاقة شمسية جديدة في ألمانيا.

وأضافت أنه إذا لم يتم إزالة الحواجز القوية أمام بناء مشروعات الطاقة المتجددة، سيكون من الصعب الوصول إلى توفير 65% من الاستهلاك من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بحلول 2030.