 إسبانيا تسجل 864 حالة وفاة بكورونا في 24 ساعة - بوابة الشروق
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إسبانيا تسجل 864 حالة وفاة بكورونا في 24 ساعة

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 12:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 12:09 م

سجلت إسبانيا 864 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتخطى حصيلة الوفيات الـ9 آلاف حالة.
وحسبما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الأربعاء، تخطت عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا حاجز الـ102 ألف إصابة.


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