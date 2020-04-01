 السعودية: نرجو من جميع المسلمين التريث قبل وضع أي خطط خاصة بالحج - بوابة الشروق
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السعودية: نرجو من جميع المسلمين التريث قبل وضع أي خطط خاصة بالحج

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 3:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 3:40 م


دعا وزير الحج السعودي، محمد صالح بن طاهر، المسلمين في جميع أنحاء العالم، بالتريث قبل وضع أي خطط خاصة بأداء فريض الحج، في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا، من تفشي فيروس كورونا.

وقال في تصريحات لفضائية «روسيا اليوم»، الأربعاء، إن «المملكة العربية السعودية دائمًا على استعداد كامل لخدمة الحجاج والمعتمرين في جميع الأحوال، لكن هناك ظروف حاليًا، فنحن نتحدث عن جائحة عالمية».

وأضاف «نطالب المسلمين في كل دول العالم بالتريث قبل عمل أي عقود تتعلق بالحج، حتى تتضح الرؤية».

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن وصول إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 1720 مصابًا، وعدد الوفيات إلى 16 حالة وفاة.

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