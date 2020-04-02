نائب محافظ قنا: تخصيص 24 وحدة صحية للعمل على مدار الساعة

عقد حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، اجتماعا موسعا، لمناقشة آلية تخصيص 24 وحدة صحية بعدد من قرى المحافظة، للعمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على مدار ٢٤ ساعة، وذلك بناءا على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومقررة المجلس القومي للمرأة وعدد من قيادات مديرية الصحة بقنا.

وأوضح حازم عمر، أن الوحدات الصحية التي تم اعتمادها هي (الوحدات الصحية بقرى بلاد المال بحري وأبوشوشة والعوامر الشرقية بمركز أبوتشت - مكتب صحة فرشوط والوحدة الصحية بكوم البيجا بمركز فرشوط - الوحدات الصحية بقرى الغربي بهجورة والقناوية بحري والحلفاية بحري والرحمانية قبلي بمركز نجع حمادي - الوحدات الصحية بقرى العطيات والشيخ علي وأبومناع غرب بمركز دشنا – وحدة صحة المراشدة الأوروبي بمركز الوقف - الوحدات الصحية بمدينة العمال وسيدي عبدالرحيم والترامسة والأشراف الغربية وأولاد عمرو المجموعة بمركز قنا – الوحدات الصحية بقريتي الكلاحين والبراهمة بمركز قفط – الوحدات الصحية بقري حجازة قبلي وجراجوس والكلالسة بمركز قوص – الوحدة الصحية بدنفيق بمركز نقادة).

وأكد أنه سيتم العمل بالوحدات المخصصة بدءا من اليوم، بهدف توفير الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات.

وشدد عمر على أهمية تفعيل دور الرائدات الريفيات وجمعية الهلال الأحمر في تقديم خدمات التوعية للمواطنين، حيث وجه مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري والرائدات الريفيات وعدد من مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم خدمات التوعية للمواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية المقررة، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم حركة المواطنين المترددين على الوحدات الصحية منعا للتزاحم.

وفي سياق متصل، تفقد نائب محافظ قنا، وحدتي الصحة بقريتي الكلاحين والبراهمة بمركز قفط لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء والتمريض، كما اطمئن على توافر الأمصال والأدوية.