مياه الأقصر: قطع المياه غدا عن 16 منطقة للتعقيم والتطهير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الأربعاء، أنه سوف تم قطع المياه غدا الخميس من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، للقيام بعمليات التطهير والتعقيم الدورية العادية لمراحل محطة مياه الشرب بالرضوانية.

وأوضحت الشركة - فى بيان اليوم - أن المناطق التي سيتم قطع الخدمة عنها هي: نجع عمرون- الدويكات- نجع عبد العزيز- الفخرانى- طبش- رأس الجسر- أبو عطيون- الكريشات- العبابده شرق- حسب ربه- الصوالحة- حى الزهور- الحميات- رواج- قوات الأمن- المعالجة".

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم، من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 – 0952282406 – 01147999752 في حالة الطوارئ.