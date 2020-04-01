رئيس وزراء اليابان يعتزم توفير أقنعة من القماش لكل أسرة

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أعلن رئيس وزراء اليابان عن خطة لتوفير أقنعة من القماش لكل أسرة في مختلف أنحاء البلاد لمواجهة النقص المستمر لأقنعة الوجه، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأربعاء.

وكشف آبي عن الخطة في اجتماع لفريق عمل خاص بفيروس كورونا اليوم الأربعاء.

وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة في اليابان يزداد بشكل سريع، لاسيما في المناطق الحضرية.

وقال آبي إن وتيرة الزيادة بطيئة نسبيا، مقارنة بدول تشهد نموا كبيرا في الإصابات، لكن الأنظمة الطبية في بعض المناطق في اليابان، محملة بالفعل بأكثر من طاقتها.

وأشار إلى أن الأقنعة المصنوعة من القماش ستكون فعالة لمواجهة الطلب المتزايد على الأقنعة، حيث أن النوعين قابلان للغسيل وإعادة الاستخدام.

وتابع آبي أن تسليم الأقنعة سيبدأ أواخر هذا الشهر، بدءا بالمقاطعات التي سجلت عددا كبيرا من الإصابات.

وأضاف أن التكاليف الضرورية لهذا الإجراء ستدرج في مشروع الميزانية التكميلية للعام المالي الحالي.