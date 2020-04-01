أمريكا: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 200 ألف حالة

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تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، 200 ألف حالة، وفقا للبيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المرموقة.
يشار إلى أن هذا هو أكبر عدد لإصابات كورونا على مستوى العالم.