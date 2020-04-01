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فرنسا تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا منذ بداية تفشي الفيروس

باريس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 2:47 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 2:47 ص

سجلت فرنسا أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الفيروس، حسبما أعلن جيروم سالومون، سالومون مدير عام الشؤون الصحية في فرنسا، خلال تصريحات أدلى بها مساء الثلاثاء في باريس.

وقال سالومون إن 499 شخصا توفوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3523 شخصا.

كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس ممن هم بحاجة إلى العلاج بوحدات الرعاية المركزة بأكثر من 450 شخصا، حيث يتم علاج نحو 23 ألفا في المستشفيات التي تعاني بشدة من ضغط المرضى، بحسب مالومون.

وتقل أعمار ثلث من هم بحاجة للرعاية المركزة عن 60 عاما.


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