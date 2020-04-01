العراق يصدر 3 ملايين و390 ألف برميل نفط يوميا الشهر الماضي

أفاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم الأربعاء، بأن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الماضي بلغ 3 ملايين و390 ألف برميل يوميا.

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم، إن الصادرات موزعة بواقع 3 ملايين و271 من موانئ البصرة و106 من ميناء جيهان التركي، مشيرا إلى أن المعدل اليومي من حقل القيارة بلغ 4 آلاف برميل والمعدل اليومي المصدر إلى الأردن بلغ تسعة آلاف برميل.

وأضاف أن معدل سعر برميل النفط العراقي الواحد تجاوز 28 دولارا للبرميل، ذاكرا أن مبيعات النفط العراقي حققت مبلغ تجاوز مليارين و988 مليون دولار.